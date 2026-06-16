Geely EX5 впервые получит задний привод после неожиданного обновления

В Великобритании модель Geely EX5 появилась только в этом году, однако производитель уже готовит обновленную версию электрического кроссовера. Благодаря патентным заявкам, опубликованным в Китае, стали известны новые подробности о грядущих изменениях.

На сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MITT) Geely поделилась свежей информацией об обновленном EX5, раскрывая не только внешний вид автомобиля, но и ключевые технические характеристики.

Самым заметным изменением стал новый электрический двигатель, который теперь расположен не на передней, а на задней оси. Его мощность составляет 328 л.с., что на 103 л.с. больше по сравнению с текущей версией EX5. Максимальная скорость также увеличилась с 109 до 124 миль в час. Хотя точные данные о разгоне с 0 до 100 км/ч не раскрываются, ожидается, что обновленная модель окажется быстрее нынешних 6,9 секунды.



Фото: autoexpress

Изменения коснулись и зарядного порта: теперь он размещается не на переднем крыле, а сзади. При этом известно, что обновленная батарея сохранит литий-железо-фосфатную химию, аналогичную используемой сейчас аккумуляторной батарее емкостью 60,22 кВт·ч. Однако подробности о скорости зарядки и точной емкости пока не раскрываются.

Единственное упоминание, которое может пролить свет на характеристики батареи, поступило от Geely во время первых тест-драйвов EX5 в конце 2025 года. Тогда представители компании сообщили, что рассматривают возможность выпуска версии с увеличенной емкостью — примерно 70 кВт·ч. На сегодняшний день максимальный запас хода для EX5 составляет 267 миль, тогда как конкуренты, такие как Kia EV3 и Renault Scenic, предлагают версии с дальностью более 370 миль благодаря более емким аккумуляторам.