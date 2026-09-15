Полностью электрический Jeep Compass 4xe и подключаемая гибридная версия выйдут на рынок Великобритании

Jeep Compass наконец оправдывает своё название благодаря появлению новой версии 4xe с полным приводом. Модель, конкурирующая со Skoda Enyaq, получила дополнительные возможности для поездок по бездорожью. Заказы уже принимаются, стоимость начинается от £45,200.

Электрический Compass 4xe возглавляет модельный ряд и предлагается в комплектациях Upland и Overland. Jeep заявляет, что автомобиль “equipped for off-road use”: этому должны способствовать 19-дюймовые колёса с шинами для грязи и снега, так называемые “off-road” бамперы и задний буксировочный крюк. В салоне установлены чёрно-коричневые тканевые сиденья, подогрев кресел и рулевого колеса. В оснащение также входят энергосберегающий тепловой насос и встроенное зарядное устройство на 11 кВт с поддержкой трёхфазной сети.

Более дорогая версия Overland получила другие колёса с алмазной обработкой, матричные светодиодные фары, подсвечиваемую решётку радиатора и тонированные стёкла задних окон. В салоне установлены чёрно-коричневые сиденья из «premium vinyl», причём кресло водителя имеет электрические регулировки. Кроме того, предусмотрены атмосферная подсветка и камера заднего вида.

Стоимость этой версии начинается от £47,900, тогда как аналогичный Enyaq с двумя электромоторами почти на £1,400 дороже. Впрочем, на момент написания материала Enyaq Sportline 85x обходился почти на £200 дешевле в месяц благодаря выгодным предложениям по лизингу, доступным через сервис Auto Express Buy a Car.

Обе версии нового Compass 4xe оснащаются аккумулятором увеличенной ёмкости на 96kWh. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет 372 miles — на бумаге этот показатель не изменился по сравнению с переднеприводной моделью. Мощность достигает 370bhp, а разгон с 0 до 62mph, по данным Jeep, занимает 5.4 секунды. Для подтверждения возможностей на бездорожье компания также указывает дорожный просвет 210mm, глубину преодолеваемого брода 480mm, угол въезда 31-degree, угол съезда 28-degree и угол рампы 17-degree.

В модельный ряд также вошёл переднеприводный подзаряжаемый гибрид с запасом хода на электричестве до 50 miles. При этом PHEV не предлагается в комплектациях Upland и Overland, а получил названия Altitude и Summit. В оснащение Altitude входят подогрев тканевых и виниловых сидений, двухзонный климат-контроль и подогрев рулевого колеса. Снаружи установлены 19-дюймовые колёса и, несмотря на передний привод, предусмотрена система, которую Jeep называет “360-degree lower-body protection.”

Комплектация Summit дополнительно включает 20-дюймовые колёса, а также ту же подсвечиваемую решётку радиатора с семью прорезями, тонированные стёкла и матричные светодиодные фары, что и электрический Overland. Значительная часть оснащения салона также перешла из старшей версии. Стоимость Summit начинается от £40,030 — это немного выше порога, позволяющего рассчитывать на пониженную ставку ежегодного дорожного налога.