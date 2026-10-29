Новый Foton Tunland — китайский пикап класса 'luxury', который вскоре появится в Великобритании

За последние несколько лет рынок Великобритании оказался переполнен автомобилями китайского производства. Однако коммерческих моделей среди них было относительно немного, особенно пикапов. Поэтому предстоящий запуск Foton Tunland в Великобритании выглядит редким событием на фоне наплыва доступных SUV.
Технические характеристики модели пока раскрыты лишь частично. Известно, что пикап получит 2.0-литровый дизельный двигатель с системой мягкого гибрида и eight-speed автоматическую коробку передач. В конструкции предусмотрена многорычажная задняя подвеска, которая встречается далеко не на всех современных пикапах: некоторые актуальные модели по-прежнему оснащаются рессорами. Подвеска Tunland позиционируется как ориентированная на комфорт.
В салоне установлены крупный сенсорный экран и цифровая приборная панель. При этом производитель сохранил широкий набор физических кнопок. В оснащение также войдут беспроводная зарядка для смартфона, кожаная обивка с декоративной строчкой и панорамная стеклянная крыша.
Дистрибьютором модели в Великобритании станет International Motors. У IM уже есть опыт работы в этом сегменте: компания долгие годы поставляла на британский рынок пикап Great Wall Steed — задолго до того, как китайские автопроизводители заняли нынешние позиции. В последнее время International Motors также начала импортировать пикап GWM Poer300, однако он представляет собой более традиционный рабочий автомобиль, тогда как Tunland, судя по всему, будет предлагаться как более люксовая модель.
Foton Tunland появится в Великобритании в начале 2027 года. Цены, комплектации и список дилерских центров будут «объявлены позднее». Пикап выйдет на рынок не один: одновременно ожидается запуск электрического фургона Foton Cavan C1.
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Недавно назначенный бренд-менеджер Foton UK David Clark заявил: “We are pleased to introduce Foton to the UK, having previewed the brand to the market at the Commercial Vehicle Show earlier in 2026. The Foton Tunland represents our ambition to offer UK buyers a compelling alternative in the pick-up market, combining strikingly bold looks and the practical qualities they need with the comfort, technology and design they increasingly expect from their vehicles.
“Foton has many global commercial and engineering partnerships, meaning this is not just another Chinese entrant in the UK market. The result of this technical collaboration is a versatile mild-hybrid pick-up that can suit almost every requirement, be it business or pleasure, and we are eager to showcase the vehicle to the UK audience.”