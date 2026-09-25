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Новый электрический фургон Ford Transit City поступил в продажу по цене менее 30 тысяч фунтов стерлингов

Ford Transit City вышел в продажу в Великобритании: электрический фургон с батареей 56 кВт·ч, запасом хода до 160 миль и ценой от £29 421 без НДС.
РедакцияР
Редакция
25.09.2026, 15:52·2 мин
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Фото: autoexpress

Новый Ford Transit City поступил в продажу в Великобритании, открыв новую страницу в истории популярного фургона марки.

Пока покупателям доступны две версии Transit City. Фургон в исполнении H1 L1 стоит £29,421 без учёта НДС, а вариант H2 L2 — £31,921, также без НДС. Позже в линейке появится шасси-кабина — первая такая версия среди среднеразмерных фургонов Ford. Существующие поставщики также предложат модификации с самосвальной платформой и кузовом типа Luton.

Как следует из названия, Transit City создан для городской доставки. Модель получила практичное оснащение и запас хода, рассчитанный на полноценный рабочий день в городе. Фургон разработан совместно с китайским партнёром Ford — Jianling. В его основе лежит уникальная платформа, которая не используется ни в одной другой модели европейской линейки компании. При этом вариант Jianling уже продаётся в Китае.

Ford Transit City оснащён аккумулятором ёмкостью 56kWh. Несмотря на относительно небольшую вместимость батареи, заявленный запас хода составляет около 160 miles, чего должно хватить целевой аудитории модели. Согласно данным Ford, средний ежедневный пробег уже эксплуатируемых электрических фургонов составляет менее 70 miles. Электромотор приводит в движение передние колёса, развивает 148bhp и 260Nm крутящего момента. Разгон с 0-62mph занимает 13.7 seconds, максимальная скорость достигает 75mph. С учётом ориентации на городскую эксплуатацию радиус разворота составляет 12 metres.

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