В линейке Ford Ranger временно появился новый участник — Wolftrak. Лимитированная версия отличается более выразительным дизайном по сравнению с другими моделями Ranger. Внешне автомобиль напоминает высокопроизводительный Ranger Raptor, однако лишён ограничений этой версии в части перевозки грузов и буксировки.

В отличие от Raptor, Ranger Wolftrak способен буксировать до 3,500kg и перевозить груз массой до one-tonne. За основу взят существующий Wildtrak, который получил ряд визуальных изменений. Главным из них стала окраска Signature Traction Green, которая, по словам Ford, “feels right at home in fields, forests and all-weather work sites”.

Воздухозаборник, 18-inch колёса с внедорожными шинами, окантовка решётки радиатора, дверные ручки и корпуса зеркал выполнены в чёрном цвете. Передние двери и дверь багажного отделения украшены наклейками Conquer Grey. Завершает внешний облик спортивная дуга увеличенной высоты. Она позволяет закреплять грузовое или спортивное оборудование и одновременно придаёт автомобилю более эффектный вид.

В салоне используются контрастная строчка Traction Green и элементы аналогичного оттенка, включая окантовки вентиляционных дефлекторов. Сиденья получили двухцветную отделку в чёрном и Traction Green, а также аккуратные вышитые логотипы Wolftrak.

Как и Wildtrak, Wolftrak оснащается функциями, полезными при коммерческой эксплуатации. В их числе Pro Backup Assist, камера с обзором 360 градусов и система контроля слепых зон, рассчитанная в том числе на движение с прицепом.

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Комплектация Wolftrak будет доступна для Ranger с 3.0-litre дизельным двигателем и в plug-in hybrid версии. Покупатели смогут выбрать четырёхдверный пятиместный кузов Double Cab или двухдверный четырёхместный Super Cab. Механических изменений не предусмотрено: дизель развивает 237bhp и 600Nm крутящего момента, а plug-in hybrid — 277bhp и 697Nm. Последний также способен проехать до 25.5 miles только на электротяге.

Приём заказов начнётся до конца года. Стартовая цена, вероятно, окажется немного выше £44,900 (excl. VAT), которые просят за Ranger Wildtrak.

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