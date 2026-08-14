Новый Ford Mustang Dark Horse SC Convertible — 795-сильный кабриолет с «pure street cred»

Ранее в этом году Ford представила сверхмощный Ford Mustang Dark Horse SC, а теперь на его основе создана версия с кузовом кабриолет.

Ford Mustang Dark Horse SC convertible стал первым высокопроизводительным Mustang с открытым верхом после мягкого складного верха Shelby GT500 образца 2013 года. По словам глобального директора Ford Racing Mark Rushbrook, “If the coupé is the race-bred side of our DNA, this convertible is the pure street cred part of the formula.”

В Ford отмечают, что купе создавалось с расчётом на лучшее время на круге, тогда как кабриолет разработан для «open-air street driving». Открытая версия должна обеспечить «unfiltered» ощущения от работы наддувного V8 Dark Horse SC.

Помимо удаления крыши и установки складного тканевого механизма, Ford перенастроила подвеску MagneRide кабриолета Dark Horse SC, сделав её мягче. Чтобы компенсировать снижение жёсткости кузова на кручение, модель получила дополнительные элементы усиления. Кроме того, заднее антикрыло было изменено: теперь оно направляет воздушный поток иначе, чем у купе, из-за отличий в аэродинамике автомобиля с мягким верхом.

Для кабриолета также предусмотрены новые варианты оформления Mustang. В их числе — металлическая окраска Precision Purple, серебристые тормозные суппорты, а также темы Black Onyx и Space Grey для интерьера.

Под длинным капотом с вентиляционными отверстиями, характерными для Dark Horse SC, установлен тот же 5,2-литровый V8 с механическим нагнетателем, что и в купе. Двигатель развивает 795bhp и 894Nm крутящего момента, а в кабриолете его звук будет слышен лучше.

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Мощность передаётся на задние колёса через 7-ступенчатую автоматическую трансмиссию с двумя сцеплениями. Это другая коробка передач по сравнению с не самой удачной 10-ступенчатой трансмиссией, доступной для стандартного Mustang GT.

Ford планирует открыть приём заказов на Mustang Dark Horse SC convertible весной 2027 года. Однако купе не будет поставляться в Великобританию, поэтому ожидать появления кабриолета по другую сторону Атлантики не стоит.