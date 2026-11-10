Новый Ford Mustang Cobra готовится вновь выйти на рынок в 2027 году.

Ford Racing опубликовала короткий тизер нового автомобиля, который должен выйти в следующем году. В ролике звучит узнаваемый V8, переключающий передачи, а также заявлено «all-motor heart born from racing».

Название Cobra в последний раз использовалось для Ford Mustang SVT Cobra в период с 1995 по 2004 год. Модель выпускалась в кузовах купе и кабриолет, оснащалась компрессором, а также существовала в ориентированной на высокие характеристики и очень редкой версии Cobra R. В финале видео буква R выделена синим цветом, что может указывать и на возвращение Cobra R.

В отличие от Mustang Dark Horse SC с компрессорным V8 объёмом 5.2 литра, Cobra, как ожидается, сохранит атмосферный V8. Его могут создать на основе 5.4-литрового агрегата Ford Racing, который используется в автомобиле GT3.

В любом случае по сравнению со стандартным Mustang Cobra должна получить не только дополнительную мощность, но и доработанное шасси. Тормозную систему, вероятно, адаптируют к более высоким характеристикам, а изменения также затронут подвеску, рулевое управление и охлаждение. Судя по предыдущим моделям Mustang Cobra, обновлённый кузов также практически неизбежен.

В актуальной линейке Mustang представлен широкий диапазон цен: от £57,670 за стандартный автомобиль до более чем £300,000 за покоривший Nurburgring GTD. Стоимость версии Dark Horse начинается с £69,940. Ожидается, что новая Cobra расположится чуть выше неё и составит конкуренцию будущему Mercedes-AMG CLE 63 с V8.