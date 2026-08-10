Новый Ford Focus: все подробности о возвращении легендарного имени в сегмент внедорожников

Поклонников Ford Focus ждет неожиданная новость. Несмотря на то, что популярный хэтчбек был снят с продажи в 2025 году, появились данные о том, что модель может вернуться в обновленном виде и заметно измениться.

Компания Ford не собирается уходить с европейского рынка и недавно подтвердила разработку нового кроссовера сегмента C. Как сообщается, автомобиль будет вдохновлен «мотоспортивным» наследием бренда. Именно эта новинка, по мнению экспертов, может получить знаменитое имя Focus.

Такое возвращение стало бы знаковым событием, хотя и неудивительным, учитывая планы Ford вернуть в 2028 году модель Fiesta. Последняя, напомним, должна выйти в виде полностью электрического конкурента для Renault 5 и Nissan Micra.

Как будет выглядеть новый Ford Focus?

На эксклюзивном изображении можно увидеть, что будущий кроссовер отличается оригинальной четырехточечной оптикой, отсылающей к легендарным гоночным автомобилям и моделям Ford прошлых лет. В дизайне сочетаются массивные формы кузова и элементы, подчеркивающие внедорожный характер, что напоминает покупателям о принадлежности автомобиля к сегменту SUV.

Новинку вряд ли можно будет назвать традиционным хэтчбеком, как предыдущие поколения Focus. Если раньше модель конкурировала с Volkswagen Golf, то теперь основной целью станут популярные кроссоверы: среди них Volkswagen T-Roc, а также Nissan Qashqai, Toyota C-HR и Cupra Formentor, которые пользуются повышенным спросом у европейских покупателей.

Новый Ford Focus получит гибридные технологии

Известно, что для нового Ford Focus рассматриваются различные варианты гибридных силовых установок. Среди них — гибридные, подключаемые гибридные и гибриды с увеличенным запасом хода. Какой именно вариант будет реализован, зависит от того, будет ли модель создана в рамках совместного предприятия. Ford пока не раскрывает подробностей, однако отмечает, что заключены стратегические партнерства, позволяющие увеличить масштабы производства и ускорить процесс разработки новых автомобилей.



Фото: autoexpress