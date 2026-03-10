Главная Новости Новая коллекция Ford Explorer демонстрирует «приключенческий дух» внедорожника благодаря ярким дизайнерским решениям
Новости

Новая коллекция Ford Explorer демонстрирует «приключенческий дух» внедорожника благодаря ярким дизайнерским решениям

Новый Ford Explorer Collection представлен с уникальным дизайном, батареей на 79 кВт·ч и запасом хода 374 мили. Подробности, фото и цены.
РедакцияР
Редакция
10.03.2026, 14:32·2 мин
single
Фото: autoexpress

Компания Ford представила новую версию электрического кроссовера Explorer под названием Explorer Collection, которая, по заявлениям автопроизводителя, стала воплощением духа приключений этой модели.

Внешность новинки отличает эксклюзивный цвет кузова «Cactus Grey», а также новые 20-дюймовые легкосплавные диски с отделкой в цвете «сатиновый черный». Кроме того, автомобиль получил черную крышу, черные защитные накладки на переднем и заднем бампере и обновленную графику на дверях и задних боковых окнах.

В интерьере Ford Explorer Collection выделяется сочетание черного и оранжевого цветов. Оранжевые акценты появились на ремнях безопасности, боковых частях сидений с индивидуальным вязаным рисунком, а также на нижней части динамика на приборной панели. Центральная консоль и приборная панель украшены черно-оранжевыми вкраплениями.

Пока производитель ограничился базовой информацией о новой комплектации. В частности, известно, что в оснащение Explorer Collection входит аудиосистема Bang & Olufsen, которая ранее была доступна только в топовой версии Premium. В то же время панорамная крыша, которой оснащается Premium, на новинке отсутствует. Новая комплектация расположится между версиями Premium, Style и Select.

Ожидается, что Explorer Collection будет комплектоваться самой емкой батареей на 79 кВт·ч, что обеспечит запас хода до 374 миль. Электромотор мощностью 282 л.с. обеспечивает разгон с 0 до 62 миль/ч за 6,4 секунды.

Точная стоимость Ford Explorer Collection пока не объявлена. Однако, учитывая, что схожая по характеристикам версия RWD Extended Range Premium предлагается по цене от £45,985, эксперты ожидают, что новинка будет стоить примерно столько же или немного дешевле.

Для тех, кто хочет сэкономить, сервис Auto Express Buy A Car позволяет приобрести автомобиль со средней выгодой почти £8,000.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация