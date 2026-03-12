«Коллекция нового Ford Capri получила облик туристического спорткара и большое заднее антикрыло»

Компания Ford представила новую специальную версию электрического Ford Capri – Capri Collection, разработанную для поклонников оригинального купе, желающих увидеть больше отсылок к легендарной модели. Лимитированная серия получила яркий гоночный обвес, элементы с ретро-дизайном и внушительный задний спойлер.

После недавнего дебюта Ford Explorer Collection, Capri Collection стал второй моделью в новой линейке ограниченных серий Ford с особыми характеристиками. Основной акцент сделан на стилистических решениях, которые вдохновлены культовым Capri RS Group 2 из 1970-х годов.

Отличительной чертой Capri Collection стала эксклюзивная окраска Tribute Blue с черными гоночными полосами, напоминающими расцветку исторического турингового автомобиля. Также для этой версии предусмотрены оригинальные 21-дюймовые легкосплавные диски — для сравнения, стандартный Capri Premium комплектуется 20-дюймовыми колесами, а за 21-дюймовые диски в этой комплектации необходимо доплатить £1,000.

Особое внимание привлекает новый глянцево-черный аэродинамический обвес. В его состав входят увеличенные боковые юбки, выдающийся передний сплиттер и мощный задний диффузор. Кульминацией экстерьера стал крупный спойлер, установленный на крышке багажника. Хотя Ford еще не объявил официальные показатели, эксперты уверены, что такие элементы, как спойлер и увеличенные диски, могут повлиять на максимальный запас хода, который у стандартной версии составляет до 370 миль.

В салоне Capri Collection использованы полукожаные сиденья с вставками из полосатой ткани, отсылающими к отделке средней комплектации Capri Select. Цвет Tribute Blue получил отражение и в интерьере — он присутствует на ремнях безопасности и декоративных элементах приборной панели.

Полный перечень комплектаций и стоимость Capri Collection пока официально не объявлены. Однако, учитывая ориентированность на динамику и оснащение, эксперты предполагают, что новинка будет доступна только с топовым 335-сильным силовым агрегатом Extended Range AWD, который в исполнении Premium стоит чуть более £52,000. С учетом эксклюзивных опций стоимость лимитированной версии может приблизиться к отметке £55,000 после старта продаж.