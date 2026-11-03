Новый Fiat Topolino Dolcevita — миниатюрный электрический кабриолет за 9500 фунтов стерлингов

Если единственным препятствием для покупки Fiat Topolino была глухая крыша, у покупателей появились хорошие новости. Новая версия Topolino Dolcevita получила открывающуюся крышу, а доплата за нее по сравнению со стандартной модификацией составляет £500.

Как и родственный Citroen Ami Buggy, этот вариант можно считать своеобразным кабриолетом, хотя проем в крыше у него небольшой. Скорее, это следующий шаг после обычного люка.

Fiat пока не раскрыл подробности механизма крыши. Судя по изображениям, ее можно будет просто свернуть и закрепить предусмотренными ремнями — так же, как в Ami Buggy. Подобное решение уже использовалось на специальных версиях Topolino, однако впервые оно стало доступно для обычной линейки Topolino.

С технической точки зрения модель не изменилась. Электромотор развивает 8bhp и получает энергию от батареи емкостью 5.5kWh, обеспечивая запас хода 46-mile. Мощность зарядки ограничена уровнем 2.3kW, поэтому полное восстановление заряда с нуля занимает четыре часа, несмотря на скромную емкость батареи.

Прием заказов уже начался “through selected retailers”, сообщает Fiat. Цена модели составляет £9,495. Максимальная скорость Topolino достигает 28mph, поэтому сфера применения автомобиля довольно ограничена. Тем, кто хочет недорогой электрический транспорт с открытым верхом и планирует выезжать за пределы загруженных городских центров, возможно, лучше обратить внимание на подержанный Fiat 500e Convertible.

Фото: autoexpress

Topolino уже некоторое время продается в континентальной Европе, однако до Великобритании модель добралась не сразу. Обычная версия поступила здесь в продажу в июле 2026, а первые поставки начинаются примерно сейчас. Покупателям, выбравшим Dolcevita, придется ждать до 2027, прежде чем они смогут получить автомобиль.