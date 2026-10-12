Новый Fiat Panda станет электрическим аналогом 2CV, а следом может появиться новый 500e

Новый городской автомобиль Fiat Panda будет построен на новой платформе Stellantis для электромобилей, как и Citroën 2CV, подтвердил Arnaud Belloni из Fiat.

“We are preparing a small car which will be based on the 2CV platform and it's going to be ‘wow’!” — заявил недавно назначенный CEO бренда Fiat. “It’s a very different approach, not a neo-retro approach. We will present it next year, probably.”

Это означает, что новая Panda, известная в Италии как Pandina, получит дизайнерские решения от Grande Panda: пиксельную световую полосу, угловатый силуэт и массивные поверхности. Автомобиль будет полностью электрическим и станет первой малой Panda с нулевым уровнем выбросов.

Недавно представленная Citroën 2CV имеет длину чуть более 3.6m — столько же, сколько нынешняя Panda. Stellantis закладывает гибкость во все свои платформы, включая новую архитектуру для электромобилей, поэтому она сможет использоваться для более высокого автомобиля, в котором четырём людям будет достаточно просторно.

Ожидается, что ключевые размеры двух автомобилей, включая колёсную базу, будут одинаковыми для снижения затрат. Кроме того, модели получат общие аккумулятор и электромотор. Citroën рассчитывает установить цену на 2CV в размере 15,000 Euros (£12.7k), и, по словам Belloni, Fiat будет стоить примерно столько же.

Уже подтверждена разработка двух моделей на платформе e-car. Обе будут собираться на заводе в Pomigliano d’Arco в Италии, где сейчас выпускается Panda с двигателем внутреннего сгорания. Однако проект наверняка станет основой для новых моделей, что позволит увеличить эффект масштаба, — в их числе потенциально может оказаться преемник Fiat 500e. “The next generation of the Cinquecento could be based on e-car,” — сообщил он Auto Express.