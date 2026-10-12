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Новый Fiat Multiplina — очаровательный городской автомобиль на четыре места, созданный на базе Topolino

Fiat представила серийную Multiplina на автосалоне в Париже: ретроэлектромобиль получил обновлённую переднюю часть, увеличенную батарею и запас хода.
РедакцияР
Редакция
12.10.2026, 20:02·2 мин
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Фото: autoexpress

Ранее в этом году Fiat впервые показала новый Multiplina, а теперь представила его серийную версию на Paris Motor Show. Для компактного электромобиля с милым ретро-дизайном подготовили несколько изменений во внешности.

Несколько месяцев назад генеральный директор Fiat Olivier François заявил, что Fiat Multiplina “will be much better looking”, чем представленная летом версия. В Париже автомобиль получил обновлённую переднюю часть с дополнительными планками рядом с логотипом Fiat, а также надписью ‘Multiplina’ на переднем бампере. В остальном дизайн практически не изменился. Сохранилась даже прежняя двухцветная окраска в оранжевый и белый цвета.

В Fiat отмечают, что дизайн Multiplina представляет собой “bold, socially relevant reinterpretation of the legendary 1956 Fiat 600 Multipla”, а не переосмысление необычного шестиместного MPV конца nineties. Простые округлые формы и нейтральное оформление передней части выдержаны в стилистике городского автомобиля Topolino. Это закономерно, поскольку Multiplina использует ту же платформу.

Электромобиль Topolino в Европе относится к категории квадрициклов L6, тогда как Multiplina получила удлинённую платформу. Дополнительное пространство использовали для установки более ёмкой батареи. Модель соответствует требованиям L7, что фактически означает более высокую скорость и больший запас хода по сравнению с Topolino, максимальные показатели которого составляют 28mph и 45 miles соответственно.

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