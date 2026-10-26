Новый Fiat Multiplina: всё, что известно о не таком уж большом старшем брате Topolino

Fiat Topolino кажется слишком компактным, но вам по-прежнему нужен небольшой автомобиль? Тогда новый Fiat Multiplina может оказаться подходящим вариантом. Ранее в этом году Fiat впервые показал новинку, а на Парижском автосалоне 2026 года представил её готовую версию с несколькими изменениями в дизайне этого милого электромобиля в стиле ретро.

В Fiat называют дизайн Multiplina “bold, socially relevant reinterpretation of the legendary 1956 Fiat 600 Multipla”, а не переосмыслением необычного шестиместного минивэна конца девяностых. Простые округлые формы и сдержанная передняя часть выполнены в едином стиле с городским автомобилем Topolino. Это неудивительно: Multiplina использует ту же платформу.

В Европе электромобиль Topolino относится к категории лёгких квадрициклов L6. У Multiplina платформа стала длиннее, а дополнительное пространство использовали для установки более крупной батареи и увеличения вместимости с двух до четырёх мест. Модель соответствует требованиям L7, поэтому будет быстрее и сможет проезжать больше, чем Topolino, максимальная скорость и запас хода которого составляют 28mph и 45 miles соответственно.

По данным Fiat, Multiplina сможет развивать максимальную скорость 55mph — всего на 1mph меньше предельного значения, разрешённого правилами L7. Запас хода пока не раскрыт, однако ожидается улучшение показателей по сравнению с батареей Topolino ёмкостью 5.4kWh и электромотором мощностью 8bhp. В разговоре с Auto Express руководитель Fiat Europe Гаэтано Торель заявил, что по сравнению с Topolino Multiplina “will have a bigger battery for obvious reasons, will certainly have higher miles [range] and speed will link to the [L7] category”.