Новый концепт Fiat Multiplay доводит идею модульного автомобиля до предела

Это концепт Fiat Multiplay — еще один пример стремления итальянского бренда занять нишу между традиционным автомобилем и предметом дизайнерской мебели. Однако перед нами не просто фантазийный шоу-кар, а интерпретация Fiat современного многоцелевого серийного автомобиля, который может соответствовать будущим требованиям к E-car.

В отличие от Citroen 2CV Concept, более точно показывающего, каким будет E-car марки, Fiat Multiplay предлагает более широкое представление о будущем. При длине чуть менее 4.2 метра компактные размеры и электрическая силовая установка позволят модели соответствовать требованиям EU E-car. При этом автомобиль сможет предложить больше места в салоне и универсальности, чем любая модель в нынешней линейке Fiat.

Тем не менее техническая составляющая здесь почти отходит на второй план по сравнению с продуманным модульным кузовом. Он открывает европейским покупателям возможность получить несколько разных автомобилей в одном решении.

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В базовой конфигурации Multiplay представляет собой компактный семиместный MPV. Благодаря длинной колесной базе и сдвинутой вперед кабине автомобиль предлагает большое пространство при относительно небольших внешних габаритах.

После нажатия нескольких кнопок Multiplay способен изменить конфигурацию: боковые задние окна опускаются, а задняя часть крыши вместе с задним стеклом сдвигается вверх, к стойке C.

В салоне третий ряд складывается под задним полом. Это превращает автомобиль в пикап с двумя рядами сидений и грузовой платформой, способной вместить крупные и объемные предметы. Данная конфигурация оптимизирована для перевозки двух велосипедов, однако ее можно адаптировать практически под любой груз.

В концепте также просматриваются будущие элементы дизайна Fiat. Фирменный мотив решетки получил дальнейшее развитие, а салон отличается необычной компоновкой и возможностью менять расположение сидений.

Fiat пока не сообщил, когда серийная версия этого концепта может выйти на дороги. Однако с учетом обещаний Stellantis ускорить разработку новых моделей ждать, возможно, придется не так долго.