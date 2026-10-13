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Новый концепт Fiat Multiplay доводит идею модульного автомобиля до крайности

Fiat представила концепт Multiplay 2026 — компактный семейный электромобиль в формате MPV с трансформируемым салоном, местом для собаки и чертами SUV.
РедакцияР
Редакция
13.10.2026, 12:02·2 мин
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Фото: autoexpress

Это концепт Multiplay — интерпретация Fiat 2026 года на тему многоцелевого автомобиля, рассчитанного на большую семью при компактных габаритах. Название отсылает к 1998 Fiat Multipla. Пассажиры размещаются в трансформируемом и ярком салоне, который напоминает мебельный шоу-рум. Предусмотрено место и для семейной собаки, поэтому ей не придется отправляться в багажник.

Длина Multiplay составляет 4.45m, благодаря чему модель может стать альтернативой минивэну для будущих близнецов-SUV Grizzly. Именно такие автомобили отняли у европейских минивэнов значительную часть рынка. Однако дизайнер Fiat Francois Leboine — один из специалистов, изучающих способы вернуть популярность этому классу, как и Renault с новым концептом E-Space.

"The MPV cannot return as it was," he said at the Paris motor show. "We must find something that is a convergence between the practicality and versatility of the MPV, but something that is more emotional than the MPV. I have to say there is something emotional in the attitude of an SUV that says you could [drive anywhere]."

Форма Mutiplay выполнена в классическом стиле монообъема: ветровое стекло вынесено вперед, создавая «однообъемный» силуэт, напоминающий фургон. При этом увеличенный дорожный просвет, большие колеса и защитные накладки на колесных арках относятся к характерным чертам SUV. Короткие свесы освобождают дополнительное пространство для вместительной батареи электромобиля между колесами. Мы работаем над этим проектом уже почти два года.

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