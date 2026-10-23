Новый Fiat Koala займет место в модельной линейке ниже Panda

Модельный ряд Fiat пополнится ещё одним автомобилем с названием, связанным с медведями. Panda выпускается в той или иной форме с 1980 года, а недавно был представлен Fiat Grizzly — конкурент Dacia Bigster, который должен выйти на рынок в 2027 году. Вскоре после этого ожидается появление Fiat Koala.

Выступая на Paris Motor Show, руководитель Fiat, Abarth и Lancia Arnaud Belloni подтвердил, что бренд Fiat зарегистрировал название Koala. И да, прежде чем кто-либо укажет на это, отметим: «коала-медведь» на самом деле является сумчатым животным, а не медведем, несмотря на своё прозвище.

Впрочем, судя по всему, Belloni, назначенный на должность в сентябре, не воспринимает это название слишком серьёзно. На выставке он в шутливой форме упомянул несколько других названий — как из автомобильного мира, так и за его пределами. Среди них были Apple (“what a silly name”) и Arkana компании Renault (“what does it mean?”).

“The names, they are important, but they are not so important. They are what the car is, [what] the car becomes,” — добавил он.

Комментарии Belloni о том, что у бренда появятся “a Koala, a Panda, and a Grizzly”, позволяют предположить: Koala станет самой компактной моделью из этой тройки. Это логично, если учитывать размеры коалы по сравнению с пандой и гризли.

Разумеется, название Panda относится сразу к нескольким автомобилям. В эту линейку входят Grande Panda и Pandina, что означает «маленькая Panda» — продолжение выпуска старой Panda, продаваемой преимущественно в Италии. Вскоре Pandina должна уступить место новой модели. Вероятно, она будет построена на той же платформе, что и новый Citroen 2CV, которая также может стать основой для Koala.

Эта архитектура будет соответствовать новым европейским правилам ‘E-Car’, направленным на создание нового поколения небольших, лёгких и доступных электромобилей максимальной длиной 4.2 метра. Citroen 2CV уже укладывается в установленный предел: его длина составляет 3.76 метра. Новая Panda, вероятно, будет сопоставима с ним по размерам, а Koala окажется немного компактнее — потенциально даже короче модели 500, длина которой составляет 3.6 метра.