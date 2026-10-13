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Новый Fiat Grizzly: старший брат Grande Panda дебютирует на Парижском автосалоне

Fiat Grizzly дебютировал на Парижском автосалоне 2026 года: новый SUV и купе-кроссовер поступят в продажу до конца года по цене от 25 000 фунтов.
РедакцияР
Редакция
13.10.2026, 15:23·2 мин
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Фото: autoexpress

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Новый Fiat Grizzly впервые показали публике на Парижском автосалоне 2026 года. Старшая модель по отношению к Fiat Grande Panda поступит в продажу позже в этом году сразу в двух вариантах кузова: традиционного SUV и купе-SUV ‘Fastback’.

Генеральный директор Fiat Olivier Francois заявил: “Grande Panda marked the return of Fiat to affordable family movers. With Grizzly and Grizzly Fastback, we’re completing this line-up with two vehicles designed around different needs, different lifestyles, but sharing the same idea: smart, accessible and rooted in Fiat’s design DNA.”

Таким образом, при длине четыре с половиной метра Fiat Grizzly займет сегмент выше Grande Panda, хотя обе модели построены на платформе Smart Car. Новинка будет напрямую конкурировать с Dacia Bigster и базовыми версиями Nissan Qashqai. Ожидается, что после выхода на рынок цены на Grizzly начнутся примерно с £25,000.

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Кузов Fiat Grizzly с угловатыми пропорциями сразу выдает его принадлежность к семейству Panda. Передние части Grizzly и более обтекаемого Grizzly Fastback выглядят одинаково: между четырехпиксельными фарами проходит глянцево-черная декоративная вставка. Такое решение напоминает оформление Grande Panda, однако у Grizzly также появились дополнительные световые элементы, которые, судя по всему, сходятся к расположенному по центру логотипу Fiat.

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