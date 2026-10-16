Новый Fiat Grizzly: все подробности о конкуренте Dacia Bigster стоимостью 20 000 фунтов стерлингов

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Новый Fiat Grizzly впервые представили публике на Парижском автосалоне. Старшая модель по отношению к Fiat Grande Panda поступит в продажу в начале следующего года. Покупателям предложат версии в традиционном кузове SUV и в формате купе-SUV «Fastback», а стартовая цена составит £20,000.

Генеральный директор Fiat Olivier Francois заявил: “Grande Panda marked the return of Fiat to affordable family movers. With Grizzly and Grizzly Fastback, we’re completing this line-up with two vehicles designed around different needs, different lifestyles, but sharing the same idea: smart, accessible and rooted in Fiat’s design DNA.”

Fiat Grizzly построен на платформе ‘Smart Car’ концерна Stellantis. Эта же архитектура используется в Citroen C3 Aircross и Vauxhall Frontera. Длина модели составляет four-and-a-half metres, поэтому Grizzly немного крупнее указанных автомобилей. При этом кроссовер рассчитан только на пять пассажиров и будет конкурировать с Dacia Bigster, а также начальными версиями Nissan Qashqai.

Fiat планирует установить стартовую цену Grizzly на уровне 20,000 Euros после выхода модели на европейский рынок в январе 2027 года. В Великобритании стоимость, вероятно, составит £20,000 с учётом соответствующих налогов.

Design

Кузов с нарочито угловатыми пропорциями сразу указывает на принадлежность Fiat Grizzly к семейству Panda. Передние части Grizzly и более обтекаемого Grizzly Fastback выполнены в едином стиле: между фарами с четырьмя пиксельными элементами расположена глянцевая чёрная декоративная вставка.

Такое решение напоминает оформление Grande Panda. Однако Grizzly дополнительно получил вытянутые светящиеся элементы, направленные к логотипу Fiat в центре.