Новая Ferrari CZ26 — неожиданный гиперкар в единственном экземпляре на базе SF90 Stradale

Если вы входите в число особо привилегированных клиентов Ferrari, то окажетесь в начале списка ожидания новой модели или, возможно, получите возможность приобрести желанную лимитированную серию. Но для самых близких клиентов компания может создать уникальный автомобиль по индивидуальному заказу — таким стал новый CZ26.

Машина разработана в рамках программы Ferrari Special Projects для клиента из США и была представлена на Monterey Car Week. В основе автомобиля лежат платформа и силовая установка подключаемого гибрида SF90 Stadale, однако кузов полностью новый. Его разработала студия Ferrari Design Studio под руководством главного директора по дизайну Flavio Manzoni.

В Ferrari отмечают, что целью проекта CZ26 было создание автомобиля с “immediately recognisable character, capable of embodying strength, precision and formal purity through a rigorous design with a strong sense of identity”. Общие пропорции определены конструкцией SF90, но передняя часть получила полностью новую решётку радиатора во всю ширину кузова, интегрированную с фарами. Ferrari не связывает дизайн CZ26 с Luce, однако в оформлении затемнённой передней панели нового эксклюзивного автомобиля заметно сходство с электромобилем.