Новый Ferrari Amalfi Spider: великолепный спортивный автомобиль теперь в кузове кабриолет

Компания Ferrari представила новую модель Amalfi Spider, приурочив ее запуск к началу летнего сезона. Почти год понадобился Maranello, чтобы выпустить открытую версию своего элегантного спорткара начального уровня, несмотря на то, что преемник Roma был назван в честь живописного побережья на юге Италии. Теперь новинка доступна с мощным V8 на 631 л.с., скрытым под длинным, изящно оформленным капотом.

Изменение формата кузова зачастую негативно сказывается на внешнем виде, однако дизайнеры Ferrari уделили особое внимание сохранению пропорций и силуэта купе даже с открытой крышей. Особая работа проделана с задней частью автомобиля: она стала менее округлой, но приобрела более мускулистый облик по сравнению с предыдущим Roma Spider.

Дополнительным достоинством стала интеграция активного спойлера, который способен обеспечивать на 110 кг больше прижимной силы в экстремальных режимах по сравнению с предшественником. Материал мягкой крыши теперь продолжается на задней панели, придавая автомобилю законченность и гармонию.

Силовой агрегат — битурбированный V8 объемом 3,9 литра — теперь выдает на 19 л.с. больше, чем у Roma Spider, благодаря ряду обновлений. Ferrari отмечает, что эти усовершенствования положительно сказались не только на мощности, но и на отклике дросселя, а также на ощущении непрерывной отдачи во всем диапазоне оборотов. Крутящий момент также вырос.

Вся мощь в 631 л.с. и 760 Нм крутящего момента передается на задние колеса через восьмиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и электронно управляемым дифференциалом повышенного трения. Новинка уступает по мощности Aston Martin Vantage Roadster (656 л.с.) и Porsche 911 Turbo S Cabriolet (701 л.с.), однако разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 320 км/ч.