Новый электрический Porsche Boxster вновь появился на публике, опровергнув слухи о закрытии проекта.

Похоже, сообщения о закрытии проекта полностью электрических Porsche 718 Boxster и Cayman оказались сильно преувеличены. Прототип автомобиля без бензинового двигателя заметили на испытаниях на Nurburgring. Раскалённые до красна тормоза позволили впервые получить столь подробный взгляд на следующий вариант спортивной модели Porsche начального уровня, вокруг которой продолжаются активные споры.

Новые Porsche 718 Boxster и Cayman разрабатываются уже несколько лет. Изначально предполагалось, что автомобили будут доступны исключительно с электрической силовой установкой. Однако в 2025 году Porsche объявила: наиболее мощные и ориентированные на спортивные заезды версии двух моделей — фактически будущие GT4, Spyder или GT4 RS — всё же получат традиционный двигатель внутреннего сгорания.

Эта новость порадовала преданных поклонников марки, которых не убедили планы превратить культовые спортивные автомобили начального уровня в электромобили. Затем сторонники традиционного подхода, вероятно, с ещё большим воодушевлением восприняли сообщения о том, что новый генеральный директор Porsche Michael Leiters вскоре после вступления в должность рассматривал возможность полного отказа от проекта электрических 718 Boxster и Cayman.

Причины такого решения вполне очевидны: расходы на разработку растут, бюджеты ограничены, а спрос на дорогие электромобили снижается. Создание этой пары моделей уже обошлось компании в миллиарды евро, а их запуск неоднократно откладывался из-за различных проблем. Среди них — банкротство поставщика высокопроизводительных аккумуляторных ячеек Northvolt.