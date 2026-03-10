Новый электрический Alpine A110 будет низким, легким по ощущениям и быстрее Porsche

Компания Alpine заявила, что электрическая версия купе A110 сможет превзойти по скорости бензиновый Porsche 718 Cayman на легендарной трассе Нюрбургринг. Такой результат станет значимым достижением, учитывая традиционный недостаток электромобилей — больший вес по сравнению с автомобилями с ДВС.

Французский производитель спортивных автомобилей представил свои симуляции круга на Нюрбургринге в рамках стратегического дня Renault Group. Alpine уверена, что их полностью электрическое купе сможет обойти конкурентов на бензине, чему будет способствовать легкая алюминиевая конструкция и продвинутая система управления крутящим моментом высокопроизводительных электромоторов.

Сегодня компания официально подтвердила, что электрическая A110 получит два аккумуляторных блока. Такой подход позволит добиться оптимального распределения массы и сохранить низкую линию крыши, как у нынешней бензиновой версии. Основной аккумулятор будет установлен за спиной водителя, по аналогии с классической компоновкой среднемоторных купе, однако точное расположение второго блока пока не раскрывается.

Alpine отмечает, что электрическая новинка будет иметь распределение веса по осям 40:60 в пользу задней части. Кроме того, подтверждено, что модель оснастят интегрированным электроприводом с тремя основными компонентами: двумя электромоторами, размещенными в колесах, и инвертором на основе карбида кремния. Этот элемент отвечает за управление работой моторов, регенерацией энергии и тепловой баланс. По заявлению Alpine, результатом станет "исключительный крутящий момент и производительность с ультрабыстрой реакцией".

Система Alpine Active Torque Vectoring будет распределять мощность между задними колесами, изменяя крутящий момент каждые 10 миллисекунд. Это обеспечивает сочетание высокой динамики и отличного сцепления. По мнению инсайдеров, автомобиль сохранит характер Alpine: легкость, низкая посадка и вертикальное рулевое колесо позволят ощутить подлинное удовольствие от вождения на треке.



Фото: autoexpress

Генеральный директор Alpine Филипп Криеф подчеркнул: "The Alpine A110 is the foundation of our brand. Showcasing our commitment to delivering high-technology products, we will offer the first true EV sports car to the market. It will be true to Alpine’s DNA and outperform the best of today’s combustion sports cars, thanks to the Alpine Performance Platform."

Оба руководителя – Филипп Криеф и бывший глава Renault Group Лука де Мео, который сейчас возглавляет модную империю Kering – обсуждали с Auto Express будущую электрическую замену купе A110. В этих беседах они раскрыли ряд технических особенностей перспективной модели.