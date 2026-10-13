Новый DS No3 представлен в Париже концептом F3VER

Французский премиальный бренд DS Automobiles возвращается к своим истокам, представив на Парижском автосалоне 2026 года концепт F3VER Concept. Он демонстрирует следующее поколение хетчбэка DS No3 и отличается от серийной модели лишь незначительно.

DS No3 станет не просто очередной новинкой, а частью масштабного плана возрождения всего бренда, который будет реализован в ближайшие год-два. Автомобиль получит новый язык дизайна, электрические силовые установки и современные технологии интерьера. Как и оригинальная модель, представленная в 2009 году, он сделает акцент на роскошном парижском стиле.

Новая модель вернётся в сегмент премиальных малолитражных автомобилей после неудачного поколения DS 3 Crossback. Тот квазикроссовер отличался спорной внешностью и ещё более неоднозначными ходовыми качествами. В свою очередь, спортивный силуэт DS No3 вновь позволит ему конкурировать с такими автомобилями, как MINI Cooper Electric. Длина модели составит чуть менее 4.2м — примерно на 350мм больше, чем у MINI. Это должно обеспечить больше пространства для задних пассажиров и вместительный багажник объёмом 400 литров, заявленным для этого концепта.

По техническим характеристикам автомобиль также сможет соперничать с конкурентами. Архитектура STLA-One, использованная в концепте, предусматривает полностью электрическую силовую установку нового поколения с электромотором, установленным спереди и приводящим передние колёса. Точные характеристики будущей серийной модели пока не подтверждены, однако уже сейчас концепт F3VER позволяет оценить её будущий язык дизайна.