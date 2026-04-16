Бренд новых фургонов Delivan выходит на рынок: Chery нацелилась на покупателей Ford Transit и VW Transporter

Китайская компания Chery, известная благодаря успеху брендов Jaecoo и Omoda, объявила о создании нового подразделения коммерческих автомобилей. Новый бренд под названием Delivan будет конкурировать с такими признанными моделями, как Ford Transit и Volkswagen Transporter. Производитель обещает применить ту же стратегию, которая принесла успех легковым автомобилям Chery: сочетание современных технологий и доступной цены.

Ожидается, что Delivan представит свои первые концептуальные модели уже на следующей неделе на выставке Commercial Vehicle Show, которая пройдет в NEC Бирмингема. Серийные модели нового бренда планируется выпустить в 2027 году. На данный момент компания поделилась лишь тизерным изображением, на котором видны силуэты будущих автомобилей — это дает представление о грядущем ассортименте.

В линейку войдет среднеразмерный фургон с возможностью выбора высоты крыши, а также платформа с двойной кабиной. Обращает на себя внимание и форма кузова: силуэты показывают однообъемные автомобили с почти прямой линией капота и лобового стекла, что отличает их от привычных моделей, подобных Transit или Transporter.

Вице-президент Chery Commercial Vehicle и генеральный директор Delivan Jolly Yang отметил: «Это значимый этап для Chery Commercial Vehicle, поскольку мы делаем первый шаг на европейском рынке на выставке Commercial Vehicle Show. Европа — один из самых технологически развитых и требовательных рынков коммерческих автомобилей, и именно здесь мы хотим продемонстрировать силу нашего видения, технологий и долгосрочных планов».

Jolly Yang также подчеркнул: «Наше присутствие в Бирмингеме — это не только презентация концептов, но и возможность начать содержательный диалог с партнерами, клиентами и СМИ на пути к выходу на европейский рынок в 2026 году и далее».

Хотя представители Delivan подчеркивают важность электрификации в своей стратегии, пока не уточняется, будут ли модели исключительно электрическими, либо появятся и гибридные версии. Delivan не станет первой китайской коммерческой маркой, представленной в Великобритании, однако масштаб компании и уже существующая дилерская сеть легковых автомобилей дают основания полагать, что бренд может добиться существенного успеха после выхода на рынок в 2027 году.