Новая Dacia Striker поможет бренду в достижении цели — выпускать доступные универсалы

Компания Dacia готовится представить свой новый флагман — кроссовер Dacia Striker, который появится на британском рынке в конце 2026 года по цене около £22,000.

Новинка станет самой крупной моделью бренда: длина Striker составит 4,62 метра, что примерно на 50 сантиметров превышает размеры внедорожника Bigster. Хотя Striker является «сестринской» моделью по отношению к Bigster, она отличается более выразительным дизайном, в то время как Bigster ориентирован на практичность и выносливость. Новый гибридный кроссовер должен привнести в имидж Dacia больше привлекательности и стиля.

По словам главного дизайнера Renault Group Лоренса ван ден Акера, в компании особенно гордятся внешним обликом, позиционированием и ценовой политикой Striker. Модель выделяется плавной линией крыши, современными фарами и выразительными кузовными панелями. Однако разработчики обещают не только яркую внешность: увеличенная задняя часть и длинная колесная база позволят обеспечить просторное внутреннее пространство для пассажиров и багажа.

Ван ден Акер характеризует пятидверный автомобиль как “Allroad Break”, используя французское обозначение для универсалов. Благодаря увеличенному дорожному просвету, колесам размером до 19 дюймов и защитному пластиковому обвесу по периметру кузова, Striker полностью соответствует философии Dacia, ориентированной на загородные приключения. При этом пластиковые элементы у новинки выглядят более аккуратно и аэродинамично, чем у Bigster, что подчеркивает стремление к эффективному расходу топлива и современному стилю.