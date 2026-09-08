Представлена новая Dacia Spring: цена компактного электромобиля выросла на 50%, зато качество заметно улучшилось

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В автосалоны выходит новая Dacia Spring, однако на этот раз модель уже не сможет претендовать на звание одного из самых доступных электромобилей в Великобритании. Местные цены пока не утверждены, но ожидается, что автомобиль будет примерно на £6,000 дороже нынешней версии. Это означает рост стоимости на 50 процентов — ориентировочно до £18,000.

Тем не менее именно подорожание может стать причиной обратить внимание на новую Spring. Предыдущей модели, можно сказать, не хватало содержания, тогда как поколение, полностью обновлённое, предлагает совершенно иной подход. Теперь это потенциально тот городской электромобиль, который покупатель действительно захочет приобрести, а не будет вынужден выбрать исключительно из-за ограниченного бюджета.

С прежней Spring новинку роднит только название. Все остальные элементы были разработаны заново и во многом позаимствованы у Renault Twingo, получившего значительную часть технической базы от Renault 5. В терминологии Dacia эта платформа называется RG-EV Small. Её использование позволило заметно увеличить ширину и длину автомобиля, а также применить сокращённую до 100-week программу разработки Renault Group.

При этом новая Spring не является лишь переосмысленной версией необычного Twingo. У модели Dacia собственные приоритеты и целевая аудитория. Как объяснила генеральный директор и бренд-директор Dacia Katrin Adt, автомобиль стал практичнее и выносливее, сохранив при этом ценовое преимущество над Twingo.

Экстерьер

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Силуэт сразу показывает родство автомобиля с Twingo, однако Dacia провела между двумя моделями более глубокое различие, чем простое изменение внешности. В частности, Spring получила более выраженный капот. Благодаря этому кузов выглядит не таким однообъёмным, а под капотом появилось небольшое дополнительное пространство объёмом 17-litre, доступное в качестве опции. Оно специально сформировано для хранения зарядных кабелей.