Новый Dacia Sandero перейдёт на электротягу, но бензиновые версии сохранятся

Новая Dacia Sandero, выход которой запланирован на 2028 год, станет первым автомобилем Renault Group с бензиновыми и электрическими силовыми установками.

О планах выпустить новую Sandero стало известно почти 18 месяцев назад. Тогдашний генеральный директор Dacia Denis Le Vot подтвердил, что модель получит сочетание электрической и бензиновой силовых установок. По его словам, рынок “is not yet there to go only electric”, однако версии с двигателем внутреннего сгорания “most likely be completely hybrids”.

Недавние беседы с управляющим директором Dacia в Великобритании Lina Ribeiro подтвердили, что планы по выпуску новой Sandero с несколькими типами силовых установок в 2028 году остаются в силе. Кроме того, модель вновь получит приподнятую и более выносливую версию Dacia Sandero Stepway, представленную на нашем эксклюзивном изображении.

Статус Dacia как бюджетного бренда Renault Group во многом определит уровень технологий новой Sandero. Предполагается, что вместо специализированной электрической архитектуры AmpR, используемой в Renault 4, Renault 5 и будущей Renault Twingo, супермини Dacia построят на существующей платформе CMF-B. Ее адаптируют для установки гибридных и электрических силовых агрегатов.

На такую стратегию недавно намекнул Frank Marotte, вице-президент Dacia по маркетингу, продажам и операционной деятельности. Он отметил, что Renault Group располагает “many technical solutions available on the shelf that can allow [Dacia] to build pure EVs on pure EV platforms”, но также может разрабатывать “flexible, multi-energy platforms”.

Нынешний генеральный директор Dacia Katrin Adt подтвердила, что окончательные решения пока не приняты. При этом команда работает над вариантом, предполагающим использование “one platform for all [models]”.