Новый Dacia Sandero Hybrid завоевал титул 'UK's cheapest hybrid' в Великобритании

Хотя Dacia известна как бренд, ориентированный на доступные автомобили, компания намерена электрифицировать весь модельный ряд. Очередными моделями, получившими гибридные силовые установки, стали Dacia Sandero и Dacia Sandero Stepway.

Dacia объявила о планах добавить гибридные версии в линейку Sandero ранее в этом году. Теперь стали известны цены: Sandero Hybrid 155 в комплектации Expression стоит £17,955, а в версии Journey — £19,295. По сравнению с аналогичными комплектациями с существующим бензиновым двигателем TCe 100 доплата составляет £2,230.

Приподнятая над дорогой Dacia Sandero Stepway обойдётся в £19,295 в комплектации Expression и в £20,595 в исполнении Extreme. Как и в случае с Sandero, это на £2,230 больше стоимости соответствующих версий Stepway с бензиновым двигателем TCe 110.

Силовая установка Hybrid 155 уже используется в минивэне Jogger, а также в кроссоверах Duster и Bigster. Как и у этих моделей, речь идёт о полноценной гибридной системе, в состав которой входят 1.8-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель, два электромотора — тяговый и стартер-генератор — и аккумулятор ёмкостью 1.4kWh. По данным Dacia, в городских условиях это позволяет до 80 процентов времени двигаться с выключенным двигателем — ‘engine-off’.

Несмотря на более высокую цену покупки, версии Hybrid 155 должны обходиться дешевле в эксплуатации. Sandero Hybrid 155 расходует 67mpg против 52.3mpg у TCe 100. Показатель Stepway составляет 64mpg, что заметно лучше результата TCe 110 — 49.6mpg.

Мощность нового гибрида достигает 155bhp, а крутящий момент — 205Nm. Обе модели разгоняются от 0 до 62mph за 8.3 секунды. Sandero Hybrid 155 быстрее Sandero TCe 100, которому требуется 9.7 секунды, а Stepway Hybrid 155 опережает Stepway TCe 110 с результатом 10.0 секунд.