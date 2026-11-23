Dacia готовит новое поколение семиместного Jogger, которое присоединится к следующему поколению супермини Sandero, запланированному на 2028 год. Компания намерена вновь использовать успешную концепцию и впервые предложить в линейке полностью электрическую версию.

Как показано на эксклюзивных изображениях, новый Jogger сохранит ключевые пропорции и компоновку нынешней модели, но получит более современные силовые установки, включая полностью электрическую.

Глава отдела дизайна Dacia David Durand подтвердил, что новый Jogger является важной частью будущей продуктовой стратегии компании, которая приближается к новому этапу запуска моделей. “This is a big part of our job in this strategic moment of redefining the future line-up of Dacia; how Dacia should evolve and question what fields we are and are not involved in,” he said.

“The Jogger is very Dacia, in the sense that we have no competitors. There are no European or Chinese brands in front of us; there is no real seven-seater on the market at that price or weight. There is perhaps a 10,000 Euros (£8,350) difference for a seven-seater, and 300kg in terms of weight, which is important today.”

Dacia обычно может предлагать свои автомобили по низкой цене благодаря осторожному подходу к формированию бизнес-плана каждой модели. Компания использует уже существующие активы и технологии Renault Group, одновременно строго контролируя расходы.

Это позволяет румынскому бренду продавать Jogger дешевле конкурентов при любых обстоятельствах. Такой подход сохранится и в модели следующего поколения.