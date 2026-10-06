Линейка нового Cupra Tavascan расширилась и стала доступнее, а технологическое оснащение существенно улучшилось.

В стремительно развивающемся сегменте электромобилей Cupra Tavascan вынужден активно привлекать внимание покупателей. Испанское подразделение Volkswagen Group уже представило новую, уменьшенную батарею и дополнительную комплектацию, а теперь объявило о целом ряде технических обновлений для SUV.

Все Tavascan начиная с комплектации V1 получили функцию разблокировки с помощью смартфона, а также систему vehicle-to-load. Она позволяет напрямую питать различные устройства с трёхконтактными вилками от высоковольтной батареи автомобиля. Такая возможность пригодится, например, вдали от цивилизации, если понадобится вскипятить чайник.

Комплектации V2 и выше теперь оснащаются аудиосистемой Sennheiser Contrabass, а производительные версии VZ получили функцию launch control. Все модели используют цифровую приборную панель с экраном диагональю 10.25 дюйма — это заметное увеличение по сравнению с прежней системой с экраном 5.3 дюйма. Кроме того, автомобили оборудованы информационно-развлекательной системой на базе Google Android с 15-дюймовым дисплеем.

Комплектация Origin, впервые подтверждённая в начале этого года, увеличила общее число уровней оснащения Tavascan до пяти. В линейке они расположены следующим образом: Origin, V1, V2, VZ и VZ Extreme. В стандартное оснащение Origin входят легкосплавные диски Vulcano размером 19 дюймов, упомянутый выше комплект из мультимедийной системы и цифровой приборной панели, камера заднего вида и передние сиденья с подогревом.

Tavascan Origin стоимостью £39,995 предлагается исключительно с новой батареей ёмкостью 58kWh и электромотором мощностью 187bhp. Этот же силовой агрегат доступен для комплектаций V1 и V2. Запас хода в комбинированном цикле WLTP составляет 273 мили, а разгон от 0 до 62mph занимает 8.6 секунды. Максимальная мощность быстрой зарядки — 105kW против 135kW у версий Tavascan с батареями большей ёмкости. Пополнение заряда с 10 до 80 процентов занимает 26 минут.

Одновременно с появлением более доступной начальной версии Cupra снизила цены на некоторые уже существующие модификации. Tavascan V1 с двигателем мощностью 282bhp теперь стоит £45,750, что на £1,600 меньше прежней цены. Стоимость VZ и VZ Extreme уменьшилась на £1,060 и £1,005 соответственно, до £54,930 и £59,830.