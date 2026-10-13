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Новая Cupra Raval VZ Abt выводит спортивный электромобиль на новый уровень в Париже

Cupra Raval получил пакет Custom Cupra by Abt: новая версия VZ выйдет в ноябре с улучшенным дизайном, оснащением и запасом хода до 238 миль на одном заряде.
РедакцияР
Редакция
13.10.2026, 12:14·2 мин
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Фото: autoexpress

Многолетнее сотрудничество Cupra с тюнинговым брендом Abt добралось и до Raval. Набор Custom Cupra by Abt, впервые представленный ранее в этом году для Cupra Leon и Curpa Formentor, теперь доступен и для доступного электромобиля.

Хотя комплект включает схожий набор элементов для улучшения внешнего вида и характеристик, в данном случае решение немного иное. Оснащение предлагается в стандартной комплектации новой версии VZ Abt, которая присоединится к модельному ряду в November, а первые поставки ожидаются в January 2027.

В комплектацию входят подогреваемые спортивные сиденья ‘Cup’, аудиосистема Sennheiser, камера заднего и кругового обзора, проекции на внутренние дверные панели, а также «следующее поколение» системы фоновой подсветки Cupra SmartLight.

Набор Custom Cupra by Abt, как утверждается, создан под влиянием концепта UrbanRebel, представленного в 2021 году и ставшего предвестником серийного Raval. В комплект входят передний и задний сплиттеры, боковые юбки, заметный спойлер на крыше, эксклюзивные легкосплавные диски диаметром 19 дюймов, надписи Abt и ряд неуточнённых улучшений интерьера.

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О технических изменениях по сравнению со стандартной версией VZ не сообщается. Вероятнее всего, автомобиль получит аккумуляторную батарею ёмкостью 52kWh и установленный спереди электромотор мощностью 221bhp. Разгон с 0-62mph займёт 6.8 секунды, а запас хода составит 238 miles.

В дальнейшем нельзя исключать и официальную доработку, связанную с повышением производительности. В прошлом Cupra уже сотрудничала с Abt при создании более мощных версий своих автомобилей. Один из недавних заметных примеров — специальная финальная серия дорестайлингового Formentor, мощность которого увеличили на 59bhp.

В настоящее время Raval, доработанный Abt, представлен на Paris Motor Show. На стенде также демонстрируется концепт Tindaya, предваряющий появление будущего конкурента BMW iX3 от бренда SEAT.

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