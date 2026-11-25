Самый «заряженный» супермини, представленный сегодня, поступил в продажу в Великобритании. Cupra Raval VZ Abt уже можно заказать по цене от £35,495 с учетом £1,500 Government Electric Car Grant. По сравнению с и без того агрессивно выглядящим электрическим хот-хэтчем новинка получила более выразительный обвес и расширенное оснащение.

В основу новой версии легла высокопроизводительная Cupra Raval VZ. При этом Abt выделен в отдельную комплектацию, занявшую вершину модельной линейки, а не предлагается в качестве устанавливаемого дилером пакета опций. Все доработки выполняются на Cupra Racing Factory неподалеку от Barcelona — базе команд марки, выступающих в TCR и Formula E.

Как утверждается, дизайн создан под влиянием оригинального концепта Urban Rebel, который изначально вдохновил разработчиков Raval. В состав обвеса ‘Custom Cupra by Abt’ вошли более спортивные передний и задний сплиттеры, увеличенные боковые юбки и дополнительные аэродинамические элементы. Над задним стеклом установлен крупный спойлер на крышке багажника, а Abt Raval также получил специальные 19-дюймовые черные колесные диски с соответствующей маркировкой.

В салоне установлены подогреваемые спортивные кресла ‘Cup’, аудиосистема Sennheiser, камера с обзором сверху и сзади, проекции на внутренние панели дверей, а также ‘next-generation’ версия фирменной системы фоновой подсветки Cupra SmartLight и функция дистанционной парковки. Большинство этих элементов уже предлагается для Cupra Raval VZ Extreme, которую теперь можно заказать только из складских запасов.

Силовая установка Abt также позаимствована у VZ и VZ Extreme, поэтому новая комплектация не получила прибавки мощности. Передний электромотор развивает 222bhp, разгоняет VZ Abt с 0-62mph за 6.8 секунды и позволяет достичь максимальной скорости 109mph. Электромобиль оснащен аккумулятором емкостью 52kWh, однако из-за дополнительного аэродинамического сопротивления обвеса запас хода сократился на two miles и составляет 237 miles.

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Cupra Raval VZ Abt дебютировал одновременно с Cupra Leon VZ Abt и всего через месяц после выхода на рынок Cupra Formentor Abt SUV. Цены на две бензиновые модели начинаются с £48,510 и £54,125 соответственно, поэтому они значительно дороже компактного Raval. При этом их турбированные бензиновые двигатели объемом 2.0-litre развивают 296bhp, а сами автомобили получили столь же выразительный обвес и высокий уровень оснащения.