Cupra Raval без камуфляжа: первый электрический супермини бренда почти готов

Компания Cupra готовится представить свою новую модель Raval уже через несколько недель, однако до официальной премьеры внимание публики привлекла полностью незакамуфлированная версия автомобиля, замеченная в ходе завершения зимних испытаний. Новый Cupra Raval позиционируется как компактный и доступный электрокар, который должен возглавить волну более бюджетных электрических моделей всего концерна Volkswagen Group.

Ранее журналистам удалось протестировать прототип Cupra Raval, но свежие фотографии раскрывают дополнительные детали внешнего вида автомобиля, который поступит в продажу в этом году. В отсутствие маскирующих панелей спортивный облик модели становится особенно заметен: выделяются угловатая оптика и агрессивные бамперы.

Передняя часть электрокара отличается треугольными фарами и крупной нижней решеткой радиатора. В то же время, по сравнению с концептом Urban Rebel, на базе которого создан Raval, экстерьер выглядит менее вызывающе. Тем не менее, гладкие поверхности кузова и утопленные дверные ручки перекочевали с шоу-кара на серийную модель.

Продемонстрированный белый экземпляр судя по всему относится к базовой комплектации: у автомобиля установлены стандартные светодиодные фары и относительно небольшие колеса. Внимание к деталям на снимках серого автомобиля позволяет заметить более сложную световую технику, отличающуюся отсутствием единого основного LED-элемента. Вместо этого основное освещение формируется из нескольких небольших точечных источников света, за счет чего в конструкции фар появляется выразительная новая дневная световая подпись.