Новый Cupra Formentor VZ5 оснащён пятицилиндровым двигателем от Audi RS 3

В Великобритании стартовали продажи нового Cupra Formentor VZ5. Цена на эту уникальную версию спортивного кроссовера начинается с отметки £64,495, что почти на £30,000 выше базовой модели. Главной особенностью Formentor VZ5 является двигатель — под капотом установлена мощная пятцилиндровая турбированная силовая установка, позаимствованная у знаменитого Audi RS 3. Всего будет выпущено только 4,000 экземпляров этого автомобиля.

Ранее Formentor VZ5 был доступен исключительно на рынках с левосторонним управлением, но теперь впервые представлен и в Великобритании. Автомобиль оснащён 2,5-литровым турбомотором, который развивает 385 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Это значительно превосходит показатели предыдущей топовой модификации VZ3, где 2,0-литровый двигатель выдавал 328 л.с. и 420 Нм.

Благодаря увеличенной мощности характеристики разгона заметно улучшились. Разгон с места до 62 миль в час Formentor VZ5 осуществляет за 4,2 секунды, что более чем на полсекунды быстрее, чем у VZ3. Максимальная скорость новинки достигает 155 миль в час. Как и в Audi RS 3, здесь реализована система полного привода с технологией распределения крутящего момента между колесами, а все усилия передаются через семиступенчатую коробку с двумя сцеплениями.

Стоит отметить, что Formentor стал всего лишь вторым автомобилем Volkswagen Group, получившим этот пятицилиндровый турбированный двигатель — после Audi RS 3. В ближайшем будущем к ним может присоединиться ещё одна модель: на тестах уже замечен новый Volkswagen Golf R с тем же мотором на трассе Нюрбургринг в Германии. Однако времени осталось немного — с будущего года этот силовой агрегат не будет доступен в Великобритании и Европе из-за новых экологических норм.