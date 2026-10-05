Новый Citroën 2CV: французский городской электромобиль за 13 тысяч фунтов сохраняет ретродизайн

2CV — самый знаковый автомобиль в истории Citroen, поэтому появление его нового поколения стало важной новостью. Последние тизеры опубликованы накануне премьеры модели, которая состоится в этом месяце на Paris Motor Show.

2CV вернётся в 2028 году в формате полностью электрического городского автомобиля. Его стоимость может составить всего £13,000. Теперь модель показали на серии изображений в интернете, и они подтверждают, что наш эксклюзивный рендер довольно точно передаёт внешность обновлённой автомобильной иконы сороковых годов.

На новом изображении видны фары. Уже сейчас заметна их классическая выступающая форма. Одни версии 2CV оснащались круглыми фарами, другие — прямоугольными, тогда как у новой модели они займут промежуточное положение. Также показан капот с рельефными полосами, напоминающими волнистую форму оригинального автомобиля.

Первый тизер из этой серии Citroen опубликовала несколькими днями ранее. На нём была представлена современная интерпретация небольшой и простой дверной ручки 2CV. Затем появился крупный план колеса — ещё одна лаконичная отсылка к оригиналу, дополненная аккуратной ретро-надписью ‘Michelin’ на шине. Ещё один снимок показывает заднюю стойку с элементом, который выглядит как указатель поворота и также напоминает об оригинальном 2CV. Кроме того, в серии есть изображение коробки яиц — отсылка к тому, что 2CV создавался для перевозки яиц по свежевспаханному полю без повреждения ни одного из них.