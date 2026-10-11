Новый Citroën 2CV: ретрофутуристический концепт анонсирует электромобиль стоимостью 13 тысяч фунтов стерлингов

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Новый Citroen 2CV выйдет на рынок. По предварительным данным, в шоу-румах он появится к концу 2028 года. Модель создадут в соответствии с готовящимися правилами ЕС для электромобилей — речь идет о более простом и, соответственно, доступном типе автомобилей, параметры которого сейчас обсуждают ЕС и европейские автопроизводители.

Citroen заявляет, что при соблюдении новых требований стоимость нового 2CV начнется всего от 15,000 евро (£12,700). Это может существенно изменить ситуацию с доступностью новых автомобилей для покупателей в Европе и Великобритании.

Таким образом, новый «Deux Chevaux» станет не просто очередной ретро-моделью. Citroen намерен вновь представить доступный автомобиль для широких масс в Европе. В дверной карте даже предусмотрено место для яичного лотка.

Что представляет собой новый 2CV — автомобиль или концепт?

Длина концепта 2CV составляет 3.76m, поэтому он оказался меньше оригинальной модели. Автомобиль займет нишу, в которой обычно представлены городские машины сегмента A. По своим размерам он расположится между Citroen Ami, формально относящимся к категории «квадрициклов», и обычным автомобилем вроде e-C3.

Вживую 2CV воспринимается скорее как полноценный автомобиль — об этом говорят его посадка и пропорции. При этом он короче нового Renault Twingo. Citroen понимает, что переосмысление модели, созданной в послевоенный период и существенно отличающейся от современных автомобилей, станет серьезной задачей для бренда в XXI веке.