Новый Citroën 2CV: всё о ретроэлектромобиле стоимостью 13 тысяч фунтов

Содержание:

Citroen 2CV сенсационно вернется в автосалоны по доступной цене к концу 2028 года. Концепт, предваряющий появление новой модели, представили на Парижском автосалоне 2026 года. В Citroen заявили, что автомобиль получил исключительно положительную реакцию публики.

Новый 2CV создадут в соответствии с готовящимися правилами ЕС для E-car — более простого и, соответственно, дешевого типа автомобилей, появление которого сейчас обсуждают ЕС и европейские автопроизводители.

Согласно новым требованиям, стартовая цена нового 2CV составит всего 15,000 Euros (£12,700). Это может полностью изменить представление о доступности новых автомобилей для покупателей в Европе и Великобритании.

Таким образом, новый ‘Deux Chevaux’ от Citroen станет не очередным формальным ретро-переизданием, а доступной моделью, рассчитанной на широкие массы европейских покупателей. В дверной карте даже предусмотрено место для яичного лотка.

Что представляет собой новый 2CV — автомобиль или концепт?

Длина 2CV Concept составляет 3.76m, поэтому он оказался меньше оригинальной модели. Автомобиль займет нишу традиционных городских машин A-сегмента и расположится между Citroen Ami, который технически относится к категории «квадрициклов», и обычным автомобилем вроде e-C3.

Вживую 2CV выглядит скорее как полноценный автомобиль — это заметно по его посадке и пропорциям. При этом он короче нового Renault Twingo. В Citroen понимают, насколько сложно переосмыслить модель, тесно связанную с послевоенной конструкцией, которая сильно отличается от современных автомобилей, для условий 21-го века.

32

В разговоре с Auto Express руководитель дизайна проекта Citroen Antoine Gaillot-Drevon сказал: “We didn’t want to do a retro or revival design. We managed to bring it into a modern territory.