Представлен новый Chery Tiggo X7: кто бы мог подумать, что Tiggo может быть настолько брутальным?

Chery Tiggo X7 представлен как более защищённая и ориентированная на приключения альтернатива стандартному Tiggo 7.

Модель стала первой в новой линейке кроссоверов с обозначением «Tiggo X». По сравнению с соплатформенным автомобилем Tiggo X7 получил более угловатый кузов. Переднюю часть украшает оригинальная решётка с панелью в цвет кузова, а также пара фар с агрессивным дизайном и элементы отделки, напоминающие буксировочные крюки. Бамперы и колёсные арки защищены пластиковыми накладками, а традиционные задние фонари C-образной формы заменили световую полосу стандартного Tiggo 7.

В салоне X7 установлены такой же горизонтальный сенсорный экран и цифровая приборная панель, как у обновлённого Tiggo 7. Электрические регулировки сидений расположены на дверях, рядом с ними предусмотрен прямоугольный элемент фоновой подсветки. Как и Tiggo 7, X7 рассчитан только на пять человек и займёт место в модельном ряду ниже семиместного Tiggo 8.

Силовая установка Chery Tiggo X7 пока не раскрыта. При этом можно предположить, что автомобиль получит те же бензиновые и подключаемые гибридные агрегаты, что и стандартный Tiggo 7.

Известно, что Tiggo X7 будет заметно лучше подготовлен к бездорожью. Chery называет его “family comfort exploration SUV” и оснащает шестью специальными режимами движения для сложных условий: Snow, Mud, Sand, Rocks и Water Wading. Кроме того, кроссовер получил увеличенный дорожный просвет и массивные внедорожные шины. Максимальная масса буксируемого прицепа составляет 1,500kg — на 200kg меньше, чем у родственной модели X7, нового Omoda X. Для последнего заявлена максимальная глубина преодолеваемого брода 700mm.

Фото: autoexpress

Стоимость Chery Tiggo X7 пока не утверждена. Не подтверждено и то, когда модель может появиться в UK. Ожидается, что автомобиль будет немного дороже нового Tiggo 7, цена которого, по прогнозам, окажется выше стартовой стоимости нынешней версии — £24,995.

История развивается — следите за дальнейшими подробностями в Auto Express.

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