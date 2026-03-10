Новый Chery Tiggo 4 выходит в Великобритании как «младший представитель» линейки Chery

Китайская компания Chery, появившаяся на рынке Великобритании лишь в прошлом году, активно расширяет свою линейку кроссоверов. На данный момент покупателям доступны сразу три модели семейства «Tiggo», а теперь ассортимент пополнится еще одной новинкой — Chery Tiggo 4.

Chery Tiggo 4 позиционируется ниже моделей Tiggo 7, Tiggo 8 и флагмана Tiggo 9. Новый автомобиль относится к сегменту B-класса, что ставит его в один ряд с компактными кроссоверами и внедорожниками, такими как Skoda Kamiq, Volkswagen T-Cross и Dacia Duster.

Ценовая политика бренда остается весьма привлекательной: базовая версия Tiggo 4 стартует с отметки £19,995. Новинка оказывается дешевле не только упомянутых конкурентов, но и таких моделей, как Nissan Juke, Kia Stonic и MG ZS. Оформить предварительный заказ на Chery Tiggo 4 можно уже сейчас.

Полный гибрид: силовой агрегат и динамика

В отличие от других моделей Chery, предлагаемых с бензиновыми или подключаемыми гибридными установками, Tiggo 4 оснащается новой полной гибридной системой без необходимости подзарядки от сети. Аналогичный силовой агрегат используется и на Omoda 5 SHS-H. В состав системы входит 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, батарея емкостью 1,83 кВт·ч и трехступенчатая автоматическая коробка передач. Совокупная мощность гибридной установки достигает 201 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 310 Нм, что позволяет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 8,9 секунды. Максимальная скорость при этом ограничена отметкой 93 миль/ч.

Показатели топливной экономичности у Tiggo 4 немного выше, чем у Omoda 5 SHS-H: средний расход топлива составляет 53,2 миль на галлон. Для сравнения, Dacia Duster Hybrid 155 расходует 60,1 миль на галлон, однако стоит чуть дороже £25,000, при этом средняя экономия при покупке через сервис Auto Express Buy A Car достигает примерно £1,000.

Дизайн и технологии: узнаваемые решения

Внешний облик Tiggo 4 выполнен в стилистике старшей модели Tiggo 7: вертикальные линии кузова, эффект «парящей» крыши за счет затемненной задней стойки, светодиодная полоска фонарей сзади и крупная решетка радиатора делают автомобиль заметным на дороге.

Подробные технические характеристики и комплектации Chery Tiggo 4 будут объявлены в ближайшие недели. Уже сейчас известно, что интерьер получит современную цифровую панель: две 12,3-дюймовые мультимедийные дисплеи, аналогичные тем, что используются в Tiggo 7. Кроме того, руль и рычаг коробки передач также перекочевали из старшей модели, а вот блок климат-контроля на Tiggo 4 представлен в новом варианте.

По габаритам Tiggo 4 короче Tiggo 7 на 233 мм. Несмотря на это, объем багажника составляет 430 литров, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1,155 литров, что является достойным показателем для класса.

Гарантийные условия также внушают доверие: Chery предоставляет семилетнюю гарантию или 100,000 миль пробега, при этом на батарею действует дополнительная годовая гарантия.