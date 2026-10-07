Новая программа Chery Approved Used призвана укрепить доверие и усилить позиции бренда на рынке подержанных автомобилей.

Материнский бренд Jaecoo, компания Chery, запустил в Великобритании собственную программу Approved Used для автомобилей с пробегом. Чтобы повысить доверие к подержанным автомобилям китайских марок, Chery включила в программу преимущества, характерные для аналогичных предложений других производителей: тщательную проверку машин и гарантии, поддерживаемые брендом.
На момент запуска программы в 100 дилерских центрах Chery в Великобритании уже представлено 110 автомобилей, соответствующих требованиям Approved Used. По словам бренда, машина “must have a full Chery service history, meet stringent criteria on age, mileage, and condition, and then pass a comprehensive inspection before undergoing a thorough preparation process.”
На одобренные подержанные автомобили Chery предоставляется гарантия сроком минимум two years. При этом новые автомобили Chery получают семилетнюю гарантию, которая переходит к следующему владельцу, если её срок превышает стандартный период гарантии на автомобиль с пробегом. Гибридные модели также будут комплектоваться сертификатом состояния батареи, подтверждающим минимальный показатель State of Health на уровне 90 per cent. Дополнительным преимуществом станет страховое покрытие с франшизой в размере £350.
Управляющий директор Chery UK Farrell Hsu назвал запуск программы “the natural next step” для бренда. “The very high standards we set offer customers the confidence and reassurance they need, and provide our retailers with a strong platform for building long-term customer satisfaction and loyalty,” he said.