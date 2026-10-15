Новый Changan Deepal S05 PHEV на £6 000 дешевле Kia Sportage

Changan Deepal S05 PHEV поступил в продажу в Великобритании. Стоимость модели начинается с £32,990 — это на £5,000 меньше цены полностью электрического Deepal S05. Кроме того, автомобиль оказался дешевле таких конкурентов, как самый продаваемый Jaecoo 7 (£35,170), а также гибридных версий Kia Sportage (£38,595) и Volkswagen Tiguan (£43,380).

Deepal S05 PHEV частично разработали в исследовательско-инженерном центре Changan в Birmingham. Кроссовер оснащён 1.5-литровым четырёхцилиндровым бензиновым двигателем, 18.4kWh аккумулятором и передним электромотором. Совокупная мощность силовой установки достигает 255bhp, а разгон с 0 до 62mph занимает 7.9 секунд.

Помимо более доступной цены, версия PHEV может привлечь покупателей большей гибкостью. По данным Changan, автомобиль способен проехать 62 miles только на электротяге, а потенциальный расход топлива достигает 139mpg.

После полной разрядки батареи S05 PHEV сохраняет расход на уровне 52.3mpg. Поддержка быстрой зарядки мощностью 55kW позволяет оперативно пополнить запас энергии на общественных зарядных станциях.

По запасу хода на электричестве Deepal превосходит конкурента Jaecoo 7. Однако покупателям, которым требуется ещё больший пробег на одной зарядке, стоит обратить внимание на MG HS PHEV: его электрический запас хода составляет 75 miles, а сейчас на Auto Express Buy A Car этот автомобиль доступен со средней экономией более £5,000.

На старте продаж Deepal S05 PHEV предлагается в двух комплектациях — Pro и Max. Базовая версия Pro включает 15.4-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto, электрические сиденья с веганской кожей и систему кругового обзора с камерой 360-degree. За дополнительные £2,000 комплектация Max получает функцию наклона экрана, проекционный дисплей, подогрев рулевого колеса, подогрев, вентиляцию и память настроек передних сидений, атмосферную подсветку, беспроводное зарядное устройство для смартфона и улучшенную аудиосистему с 14 динамиками. В автомобилях Pro установлены восемь динамиков.

Первые поставки ожидаются позже в октябре. Владельцы смогут заказать дополнительные опции: панорамную крышу за £1,000 для автомобилей в комплектации Max или металлическую окраску за £900. Как и все модели Changan в Великобритании, Deepal S05 PHEV получает гарантию 7-year или 100,000-mile, а на подключаемую гибридную систему распространяется гарантия 8-year или 124,000-mile.

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