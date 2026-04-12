Новые автомобили слишком дороги, но некоторые бренды наконец нашли "золотую середину" в цене

Лучшие новые автомобили 2024 года по цене от 17000 до 23000 фунтов: экспертный обзор доступных и качественных моделей для выгодной покупки.
Редакция
12.04.2026, 13:21·2 мин
Фото: autoexpress

В последние годы автолюбители сталкиваются с серьезной проблемой: цены на новые автомобили стремительно растут. Особенно это заметно в первой половине 2020-х годов. Многие автопроизводители устанавливают рекордно высокие ценники, что делает покупку новых моделей менее доступной для широкой аудитории.

В результате все больше водителей предпочитает дольше не расставаться со своими автомобилями. Такая тенденция выгодна независимым автосервисам, поставщикам запчастей и станциям технического осмотра. Однако для автозаводов ситуация складывается не лучшим образом. Так, в Великобритании в прошлом году объем производства автомобилей достиг минимального значения за последние 73 года, что негативно отражается и на новых автосалонах.

Эксперты отмечают, что некоторые производители среднего и премиального сегмента, а также те компании, которые стремятся перейти в разряд люксовых брендов, продолжают удерживать высокие цены. В результате спрос на их продукцию падает, и число проданных автомобилей уменьшается.

В то же время компании, ориентированные на массового потребителя и находящиеся в среднем ценовом сегменте, ведут себя иначе. Они стараются удерживать цену своих моделей в районе 20 000 фунтов стерлингов, что делает их предложения более привлекательными. Речь идет не о самых бюджетных вариантах, таких как Citroen Ami за 7 695 фунтов или Dacia Spring за 15 990 фунтов. Лучшее соотношение цены и качества сейчас наблюдается в диапазоне от 17 000 до 23 000 фунтов. Эти автомобили отличаются доступной стоимостью, но при этом не уступают по качеству и комплектации. Таким образом, покупатели имеют возможность сделать оптимальный выбор среди новых моделей.

