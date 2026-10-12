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Новый пикап BYD Shark совсем скоро бросит вызов Ford Ranger на рынке Великобритании

BYD Shark дебютировал в Европе на Парижском автосалоне: подключаемый гибридный пикап выйдет на отдельных рынках в ближайшие три месяца и соперничает с Ford Ranger.
РедакцияР
Редакция
12.10.2026, 13:32·2 мин
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Фото: autoexpress

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BYD Shark произвел впечатление на Paris Motor Show, где состоялась его премьера для рынка ЕС после показа на UK’s Goodwood Festival of Speed в начале этого года.

Одновременно с участием в автосалоне в Париже BYD подтвердил, что пикап поступит в продажу на «select markets» в течение следующих трех месяцев. «wider rollout» модели запланирован на первую половину 2027 года.

Новый высокотехнологичный пикап с двойной кабиной напрямую конкурирует с Ford Ranger, Toyota Hilux и недавно возрожденным Mitsubishi L200. Однако владельцы бизнеса не смогут вернуть НДС, в отличие от покупателей большинства более традиционных конкурентов, что потенциально может повлиять на соотношение цены и характеристик.

BYD Shark доступен исключительно в одной хорошо оснащенной комплектации стоимостью £47,290. Это немного дороже базовой версии Ford Ranger PHEV с учетом НДС. В стандартное оснащение входят аудиосистема с 12 динамиками, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, отделанные искусственной кожей, большой сенсорный дисплей диагональю 15.6-inch, а также дополнительная приборная панель размером 10.25-inch. Кроме того, пикап оснащен передними и задними парковочными датчиками и системой кругового обзора с камерой 360 градусов.

При этом BYD будет делать ставку не только на стоимость Shark. Пикап получил подключаемую гибридную силовую установку DMO, разработанную компанией. Она отдает приоритет мощным электромоторам, которые используются в большинстве повседневных поездок, а бензиновый двигатель дополняют аккумуляторные батареи большой емкости.

Как BYD Shark сравнивается с Ford Ranger?

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BYD Shark предлагается исключительно с двойной кабиной и подключаемой гибридной силовой установкой, которую бренд называет DMO (Dual Mode Off-Road). В ее состав входят 1.5-litre четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и два электромотора, причем основная часть тяги обеспечивается электрическими агрегатами. Поэтому у модели нет блокируемых дифференциалов и раздаточной коробки с понижающей передачей, однако предусмотрено несколько внедорожных режимов, способных оптимизировать распределение мощности в зависимости от условий.

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