Новый спорткар Bristol Fighter получил двигатель V10 и двери типа «крылья чайки»

Bristol Cars возвращается на рынок и отмечает одновременно возрождение бренда и 80-летие. В честь этого компания выпустит новую серию необычных спортивных автомобилей Fighter с двигателем V10 и дверями типа «крылья чайки».

Модель представили в 2004 году. Она стала последним новым автомобилем марки перед тем, как компания перешла под внешнее управление в 2011 году. Двухместный GT получил модернизированную версию 8.0-литрового двигателя V10 от Dodge Viper — одного из самых крупных моторов, когда-либо устанавливавшихся на серийные дорожные автомобили. Этот двигатель сохранится и в новых машинах.

В стандартной конфигурации силовая установка развивает 525bhp, однако покупатели смогут увеличить мощность до 600bhp. Время разгона от 0-62mph пока не раскрывается, но компания заявляет, что Fighter сможет развивать максимальную скорость 210mph.

Всего было произведено около дюжины автомобилей Fighter, а теперь компания планирует построить ещё пять. Производство организуют в UK при участии неназванного “prestigious partner”. Новые автомобили соберут на неиспользованных шасси, оставшихся от первоначальной производственной серии, с применением других чертежей и деталей.

Представленный автомобиль стал первым экземпляром новой партии. Он выполнен в чёрном цвете и получил салон с отделкой tan. Оставшиеся четыре машины уже ждут покупателей и будут собраны с учётом пожеланий своих владельцев.