Новые BMW X5 и iX5 поступили в продажу по цене от 85 375 фунтов стерлингов.

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Новый BMW X5 уже поступил в продажу. Стартовая цена модели составляет £85,375, а в наиболее дорогих версиях превышает £100,000. Появление любого нового BMW — значимое событие, однако к премьере очередного X5 приковано особое внимание.

Когда в 1999 году при запуске первого BMW X5 компания BMW ввела термин Sports Activity Vehicle, она представила автомобиль, способный практически на всё. От него требовались управляемость спортивного седана, практичность универсала и возможности внедорожника. Эта концепция оказалась исключительно успешной.

Теперь новое, пятое поколение X5 получит ещё одно преимущество благодаря разнообразию силовых установок. Впервые будут доступны дизельная, подключаемая гибридная и полностью электрическая версии. В 2028 году к ним присоединится модификация с водородным топливным элементом.

Формально силовых установок будет five, поскольку на зарубежных рынках также появится версия с обычным бензиновым двигателем. В Великобритании на старте продаж будут доступны три варианта, каждый из которых обещает лидирующие в классе показатели производительности и эффективности.

С самого начала будет предлагаться высокопроизводительная версия M Performance с подключаемой гибридной силовой установкой. Позднее ожидается и полноценная модификация M. Однако наибольшее влияние на модельный ряд окажут основные массовые версии.

New BMW X5 pricing and specs

Единственная доступная силовая установка iX5 — iX5 60 xDrive. Цена автомобиля в комплектации M Sport начинается с £85,375, а версия M Sport Pro стоит £89,355.