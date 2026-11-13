Обновлённый BMW X2 в стиле Neue Klasse впервые попал в объективы фотокамер

BMW отказывается от все более агрессивных решеток радиатора, ставших отличительной чертой моделей марки в последние годы. Обновление X2 в середине жизненного цикла принесет автомобилю оформление передней части, схожее с iX3.

Ранее в этом году фотошпионы запечатлели обновленный X1. Несмотря на плотный камуфляж, на прототипе можно было разглядеть новую компоновку в стиле iX3 — две высокие узкие решетки радиатора, окруженные тонкими световыми блоками. Теперь аналогичное решение заметили на прототипе X2.

Это неудивительно, учитывая тесное родство моделей. На обоих прототипах также хорошо видно, что автомобили получат новую систему BMW Panoramic Vision с ультрашироким экраном, занимающим всю ширину передней панели. Интерьер благодаря этому будет выглядеть и ощущаться совершенно иначе, что выходит за рамки обычного обновления модели.

Пока неизвестно, получит ли X2 такой же 17.9-inch дисплей, как iX3. Ожидается, что экран окажется немного меньше, чтобы соответствовать более низкому положению X2 в модельной линейке.

Задняя часть автомобиля выглядит не столь радикально измененной. Однако наличие четырех патрубков выхлопной системы указывает на то, что перед нами топовая версия M40i. В нынешнем исполнении она развивает 296bhp и разгоняется с 0-62mph за 5.3 секунды.

Ожидается, что линейка двигателей останется такой же компактной, как сейчас. Вероятно, в нее войдут только M40i и базовая версия 20i sDrive, а полностью электрическая модификация вновь получит обозначение iX2.

Цена, вероятно, вырастет лишь незначительно по сравнению с нынешней моделью, которая стоит £37,065 в версии iX2 и £43,900 с бензиновым двигателем. Премьера автомобиля должна состояться в 2027 году.

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