Новый электрический BMW M3 показали одновременно с миллионным автомобилем линейки M

BMW впервые показала новый электрический M3 с такой детализацией. Формальным поводом для публикации стал выпуск миллионного автомобиля M — нынешнего M3 в эффектном цвете ‘Individual Fire Orange III’. Однако больше внимания привлекают сопроводительные тизерные изображения новогоM3, которые производитель разместил в пресс-релизе.

Несмотря на камуфляж в цветах M, очертания нового M3 хорошо различимы. Как и ожидалось, модель получила менее приземистый и сверхширокий силуэт по сравнению с концептом M Concept Neue Klasse, впервые представленным на гонке 2026 Le Mans 24 Hours. При этом колёсные арки заметно расширены относительно стандартных BMW i3/3-Series.

На капоте установлен вентиляционный элемент, похожий на решение концепт-кара. Кроме того, серийная модель сохраняет характерные квадратные трековые фонари концепта. Это небольшой отсыл к гоночному болиду BMW M Hybrid V8, который использует похожую конфигурацию.

Задние фонари в целом повторяют форму оптики нового i3, хотя их внутренняя световая графика была немного изменена. Аналогичный подход применён и к передним блокам, объединённым с поч kidney ‘grilles’. Они почти не отличаются от решений на концепте, за исключением жёлтых элементов дневных ходовых огней — ещё одной отсылки к автоспорту.