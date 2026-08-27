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Новый BMW iX5 M обещает впечатляющую мощность, емкую батарею и внушительный облик

BMW iX5 M впервые заметили на тестах: электрический флагманский кроссовер выйдет в 2027 году и получит более агрессивный дизайн вместо бензинового V8.
РедакцияР
Редакция
27.08.2026, 15:32·2 мин
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Фото: autoexpress

BMW заметили во время испытаний нового X5 M, точнее — нового iX5 M, дебют которого ожидается в 2027 году.

Немецкая компания изменила стратегию: будущий флагманский высокопроизводительный SUV получит электрическую силовую установку вместо 4.4-литрового бензинового V8 с двумя турбокомпрессорами, который использовался в предыдущей модели. Такое решение вряд ли порадует сторонников двигателей внутреннего сгорания, однако почти наверняка обеспечит заметный прирост производительности.

Новые элементы прототипа прежде всего заметны в дизайне. Особенно выделяется передняя часть, которая существенно отличается от стандартного iX5. Вместо узких и высоких решёток радиатора у этой версии установлены более широкие элементы, расположенные на менее высокой остеклённой панели передка. Также можно ожидать более тонкую светотехнику и оригинальную графику освещения.

Благодаря этим решениям iX5 M будет ближе к будущему 5 Series и обновлённому M5, премьера которых также запланирована на 2027 год. Кроме того, изменения затронут нижние части бамперов и колёса.

При этом BMW не стала столь существенно менять остальные элементы кузова iX5. Судя по прототипу, автомобиль не получит оригинальных кузовных панелей. После отказа от традиционной для SUV облицовки колёсных арок в новом X5 компании стало сложнее заметно расширить колею и придать дизайну более агрессивный вид, как это было у предыдущих поколений.

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