Новый BMW iX3 M60 xDrive с мощностью 604 л.с. возглавил модельный ряд.

Электрическая линейка BMW Neue Klasse пополнилась моделью M. Причём сразу двумя. Одновременно с презентацией нового iX4 и его версии M60 дебютировал и BMW iX3 M60 xDrive.

Оба электрических SUV получили одинаковую техническую основу. В их оснащение входит аккумулятор ёмкостью 113kWh, а два электромотора развивают суммарно 604hp и 875Nm крутящего момента. При резком старте с места 62mph достигается за 3.9 секунды. При наличии достаточного пространства BMW iX3 M60 способен разогнаться до 149mph.

Это высокий показатель, однако в будущем BMW iX3, вероятно, станет ещё быстрее. Представленная версия относится к категории ‘M Performance’, а не к полноценным автомобилям M. Ожидается, что позднее к семейству присоединится ‘iX3 M’ с мощностью свыше 700bhp и силовой установкой, которую получит грядущий электрический M3.

Пока BMW iX3 M60 должен обеспечить яркие впечатления от вождения. Помимо высокой мощности, этому будут способствовать специально настроенные пружины и амортизаторы адаптивной M-подвески, входящей в стандартную комплектацию, а также тормоза M Sport и рулевое управление с переменным передаточным отношением. Задний электромотор передаёт тягу на дорогу через дифференциал M.

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Чтобы внешне подчеркнуть принадлежность к более дорогой версии M60, автомобиль получил шильдики M на передних дверях, аэродинамические корпуса зеркал M и небольшой спойлер на крыше. Кроме того, на задней части кузова размещён шильдик M60.

В салоне установлены сиденья M Sport и рулевое колесо M Sport с красной отметкой на положении 12 часов, логотипом M и специальной кнопкой M Mode. Она позволяет переключаться между режимами M Sport и M Sport Plus. В остальном интерьер соответствует стандартному iX3: среди прочего, предусмотрены продолговатый информационно-развлекательный экран диагональю 17.9-inch и заметный дисплей Panoramic Vision, протянувшийся от одной стойки кузова до другой.

Из-за более высокой производительности BMW iX3 M60 не сможет повторить показатель запаса хода в 500-mile, заявленный для iX3 50 с такой же батареей. Тем не менее 460 остаётся впечатляющим значением. Максимальная мощность быстрой зарядки составляет 400kW. Если найти станцию соответствующей мощности, а зарядные устройства на 400kW пока встречаются редко, то при оптимальных условиях за 10 минут можно добавить до 211 miles пробега.

Как и для близкородственного iX4 M60, стоимость BMW iX3 M60 пока не объявлена.